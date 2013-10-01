"الصحة": مراعاة الوضع المالي لتطبيق كادر الأطباء.. والتفرغ إجباريا للوظائف الإشرافية

اتفاق بين الصحة والمالية على صرف حافز مناسب لأعضاء الكادر الطبي العاملين بالمناطق النائية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 55 دقيقة

عقدت وزارتا الصحة والمالية اجتماعا مشتركا، أمس، بديوان عام وزارة الصحة، لتحديد أهم ملامح كادر المهن الطبية، في إطار الخطوات الفعلية التي تقوم بها الوزارة من أجل تطبيق القانون.

واتفق ممثلو الوزارتين على عدد من البنود التي تمثل أهم ملامح الكادر، يأتي في مقدمتها مراعاة الأوضاع المالية لمن سيطبق عليهم الكادر الطبي حتى يتوافر لهم حياة كريمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة والتدرج في تطبيق القانون على عدة سنوات بنسب متصاعدة، وضمان استمرارية التمويل.

وتم الاتفاق أيضا على أن يكون التفرغ إجباريا للوظائف الإشرافية للدرجات العليا بدءا من مدير عام فيما فوق، أما ما دون درجة مدير عام، فيكون التفرغ اختياريا، وكذلك المقابل المادي لهم، أما التفرغ لجميع الوظائف الفنية يكون اختياريا مقابل بدل تفرغ مناسب، كما اتفق المجتمعون من ممثلي وزارتي الصحة والمالية على صرف حافز مناسب لأعضاء الكوادر الطبية العاملين في المناطق النائية.