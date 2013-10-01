مسئول أمني ليبي: الفتاة الروسية المتورطة في اغتيال ضابط أكدت أنها تعمدت قتله

قال رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة الليبية فرع طرابلس هاشم بشر إن الفتاة الروسية المتورطة في اغتيال الضابط الليبي محمد السوسي أكدت في أقوالها أنها تعمدت قتله وأنها أصرت على ذلك منذ مدة.

وكان مصدر أمني مسؤول قد صرح في وقت سابق اليوم بأن أحد ضباط الجيش الليبي قتل على يد فتاة روسية الجنسية بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

> وأضاف بشر أن الفتاة كتبت على الحائط القريب من موقع الحادث في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة بدم المغتال عبارة بالإنجليزية تعني” الموت للجرذان “.

> وأوضح رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس أن الفتاة اعترفت بقتلها للضابط أثناء التحقيقات معللة ذلك بمُساندته للثورة الليبية التي اندلعت في فبراير قبل أكثر من عامين.

> كما نفى بشر ما تردد حول كون الفتاة زوجة للضابط المغتال، مؤكدًا أنه لا علاقة للضابط بها على الإطلاق.

أ ش أ