كاسياس: لا تفقد الثقة أبدا في نفسك ولا تجعل أحدا يشككك فيك

مدريد، (إفي): وجه حارس مرمى ريال مدريد ايكر كاسياس نصيحة للرياضيين تؤكد أهمية الثقة في النفس وعدم التأثر بالانتقادات، مؤكدا أنه يطبقها على نفسه في اللحظات الصعبة.

وقال كاسياس في تصريحات نقلها موقع شركة (H&S) التي يروج لحملتها الدعائية، في نصائح وجهها للرياضيين "الثقة بالنفس أهم شيء، لا تفقد الثقة أبدا في نفسك ولا تجعل أحدا يشككك فيك".

وأعرب كاسياس عن ثقته في نفسه لتقديم أعلى مستوى والعودة إلى التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد.

وأضاف كاسياس أن "جزءا كبيرا من نجاح لاعب كرة القدم لا يكمن فقط في موهبته البدنية، ولكن أيضا في رأسه. وبالنسبة لي هذا هو الأهم".

وتحدث عما يعتبره عيبه الأكبر "نصيحة كنت سأوجهها لنفسي هي لو كنت أقل حقدا مما أنا عليه. هذا عيب".

وأوضح كاسياس من المهارات اللازمة لوجود حارس كرة قدم جيد هو أن "يمتلك قطارا في الجزء السلفي بحيث يعطيه القوة في القفز للتصدي لكرة، وسمات القيادة والتحكم والكثير من الثقة وبخاصة داخل عقله".

وأشار كاسياس إلى أنه أصبح يهتم بشكل أكبر بالتغذية والذهاب إلى صالات الالعاب الرياضية بعد أن تخطى سن الثلاثين.