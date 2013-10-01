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جامعة دمياط تطلق منافسة لمشروعات تميز مؤسسات التعليم

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جامعة دمياط تطلق منافسة لمشروعات تميز مؤسسات التعليم جامعة دمياط تطلق منافسة لمشروعات تميز مؤسسات التعليم

أعلنت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بجامعة دمياط عن فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى، للعام المالى الحالى حتى موعد 20 أكتوبر الجارى، ويشترط للمشروعات المتقدمة من الكليات، أن تشمل التطوير فى أحد المجالات الأكاديمية " البحثية"الخدمية من جهة، والإدارية من جهة أخرى.

ويبلغ الحد الأقصى للتمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزراة بالجنيه المصرى للمشروع الصغير أقل من 2 مليون، للمشروع المتوسط من 2 إلى أقل من 3 ملايين، وللمشروع الكبير من 3 إلى 4 ملايين جنيه مصرى.

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