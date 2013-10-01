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عميدة "أسنان بنى سويف" تطالب بضرورة انتماء الطلاب للكلية والوطن

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عميدة "أسنان بنى سويف" تطالب بضرورة انتماء الطلاب للكلية والوطن عميدة "أسنان بنى سويف" تطالب بضرورة انتماء الطلاب للكلية والوطن

طالبت الدكتورة رباب توفيق عميدة كلية طب الفم والأسنان ضرورة الترابط بين الطلاب وانتمائهم للكلية بصفة خاصة، ولوطنهم بصفة عامة للعمل على نهضة المجتمع والارتقاء بالكلية وتحقيق أهدافها ورسالتها العلمية وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمتها فى حفل استقبال وتهنئة الطلاب الجدد بالعام الدراسى الجديد كأول دفعة بالكلية اقيم بكلية العلوم، حضره الدكتور جودة إسماعيل عميد كلية العلوم وبعض الإداريين والطلاب، حيث وعدت عميد كلية الأسنان بأن تكون الكلية رائدة ومتميزة محليا وعالميا فى مجالها، بالإضافة إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة ومتميزة للمنافسة ومواكبة المستجدات العلمية الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والبيئة، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية واكتساب المهارات فى علاج أمراض الفم والأسنان.

وأشارت إلى تخصيص مبنى مستقل لهذه الكلية ليكون أول مستشفى تعليمى لطب الأسنان لخدمة المجتمع السويفى، حيث يتسع للعديد من المدرجات والمعامل والعيادات وتجهيزها بوحدات أسنان وأجهزة حديثة ومتطورة لتدريب الطلاب، تدريباً متميزاً لتقديم الخدمات الطبية وكذلك تخريج أطباء أسنان متميزين.

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مصر 365