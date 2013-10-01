عميد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ: أوافق على تحويل المعهد لكلية

أكد الدكتور وجيه الدسوقى "عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ردا على حملة تمرد التى ترغب فى جمع توقيعات الطلاب بالمعهد للمطالبة بتحويل المعهد لكلية وضمها لجامعة كفر الشيخ، والتى بسببها عقد معهم العميد جلسة بمكتبه عندما توجه له الطلاب اليوم .. وقال فى تصريح لـ لليوم السابع، علينا الاتجاه للقنوات الشرعية لتحويل المعهد إلى كلية.

وأضاف أن تحويل المعهد لكلية له آثار إيجابية منها رفع المستوى التعليمى وسيتم استيعاب عدد طلاب أقل بدلا من 3 آلاف طالب، ويكون الاهتمام بهم أكثر، والمستوى التعليمى سيكون أفضل.

أما الجانب الآخر فإن المعاهد الخاصة رافد من روافد التعليم المقابلة للتعليم الحكومى، الذى يستوعب أعدادا كبيرة من الحاصلين على مجموع أقل، والمعهد العالى بكفر الشيخ يستوعب الطلاب الحاصلين على 50% ولو تحول لكلية فسوف يرتفع المجموع ولن يستوعب العدد الكبير القادم من معظم محافظات مصر سواء من محافظات الصعيد سوهاج وقنا، ومحافظات الدلتا فتضيع على الطلاب فرص الالتحاق بالتعليم وتابع عميد المعهد أنه فى حالة تحويل المعهد لكلية فماذا يفعل طلاب الثانوية فى السنوات القادمة الحاصلين على مجموع أقل؟؟

وأضاف.. أين سيذهبون.. فلن يكون مكانهم هنا ولن تستوعب الكلية ألف طالب أو أقل وبرغم ذلك نتمنى تحويله لكلية.

وأضاف نطالب وزارة التعليم العالى بدعم المعاهد الخاصة من خلال خطة لأنها تستوعب عددا كبيرا من الطلاب الفقراء لرفع المستوى التعليمى.