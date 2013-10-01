العاملون بمستشفى كفر الشيخ العام ينهون إضرابهم بعد وعود بحل مشاكلهم

أنهى العاملون بمستشفى كفر الشيخ العام وقفتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن العمل، للمطالبة بإقالة الإدارة الحالية للمستشفى، وإعادة الدكتور لطفى عبد السميع مدير المستشفى المقال، وذلك بعد أن وعدهم الدكتور عمرو أبوسمرة، مدير المستشفى، الاستجابة لمطالبهم وتصحيح أوضاعهم والاستماع إلى مشاكلهم والجلوس معهم لسماع أرائهم وحل مشاكلهم، ومنح العاملون إدارة المستشفى مهلة عدة أيام لتنفيذ ذلك.

وكان العاملون بمستشفى كفر الشيخ العام، قد أضربوا عن العمل، صباح اليوم، من ممرضين وعمال وإداريين وعدد من الأطباء، مطالبين بعودة الدكتور لطفى عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ السابق، الذى أقالته الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان بدون أسباب مقنعة، مما زاد من غضبهم خاصة أن الإدارة الجديدة لم تكن متعاونة بالشكل الذى كانت عليه الإدارة السابقة للمستشفى من مقابلات للموظفين ومعرفة مشاكلهم دون وساطة.

يذكر أن الدكتور لطفى عبد السميع، مدير المستشفى السابق، جلب للمستشفى تبرعات بـ4 ملايين جنيه ونصف، وجهز 8 حجرات عمليات وغيرها من التجهيزات التى قدمها للمستشفى.