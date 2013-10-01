اليوم السابع: تفاصيل أول قضية فساد لمرسى فى نيابة الأموال العامة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأربعاء، نص أقوال مرشد الجماعة فى تحقيقات قضية حريق محافظة الجيزة، وفيه.. بديع: 30 يونيو ثورة وإرادة شعبية.. وأنا المرشد الحقيقى للإخوان.. الشعب تحمل طغيان مبارك 30 سنة ومقدرش يستنى مرسى 4 سنين.. الجماعة ليست محظورة وتحرك الجيش فى 3 يوليو انقلاب. . ومرسى مازال رئيس مصر.

كما تقرأ فى العدد اليومى، انفراد.. تفاصيل أول قضية فساد لـ"مرسى" فى نيابة الأموال العامة.. الرئيس المعزول جمع 6 ملايين جنيه تبرعات لحزب الحرية والعدالة دون إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات، والتفاصيل كاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.

وداخل العدد تقرأ

◄ الحكومة: 500 جنيه شهريا لكل عامل مفصول ولا نية لرفع أسعار الوقود

◄نادى القضاة: رئيس المركزى للمحاسبات بدأ رحلة الانتقام

◄12 مجموعة قتالية و25 مصفحة يواصلون تطهير الصف وأطفيح

◄السعودية: لن نسمح للإخوان بإفساد موسم الحج بأى شعارات سياسية

◄بلاغ يطالب بمنع سامى عنان من السفر بسبب مذاكرته

◄هشام رامز: مصر ترد مليار دولار وديعة قديمة لقطر خلال شهرين

◄حجاج ادول: أمن الدولة شوه قضية النوبة وأظهرنا على أننا حركة انفصالية

◄خلاف بين "الخبراء" و"الخمسين" حول نسبة الـ50% عمال وفلاحين

◄طرد عناصر من الإخوان حاصروا معهد فتيات فاقوس بالجنازير

◄انفجار عبوة ناسفة والقبض على متهمين فلسطينيين بسيناء



>

>

>

>