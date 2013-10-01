ضبط غزلاني المتهم الرئيسي في قضية كرداسة ونجله بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم الرئيسي في أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، ونجله المطلوبين على ذمة القضية، أثناء اختبائهما في إحدى الفيلات بمنطقة الساحل الشمالي .

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية ـ في تصريحاته اليوم الثلاثاء ـ إن قوات الأمن ألقت القبض على محمد السيد الغزلاني ” 60 عاما”، ونجله حسن، أحد أهم المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة.

> وأوضح أنه تم القبض عليهما أثناء تواجدهما في فيللا بقرية الشروق، بمنطقة الساحل الشمالي ..مؤكدا أن ا لمتهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، على ذمة التحقيقات، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة.

أ ش أ