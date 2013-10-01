حسام عيسى يبحث دعم مصر للمؤسسات التعليمية بدولة تشاد

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، عمق الروابط بين مصر وتشاد في كافة المجالات، خاصة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه شقيقاتها من الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم، محمد حبيب دوتوم سفير جمهورية تشاد بالقاهرة لمناقشة سبل دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وبحث الجانبان، سبل التعاون المشترك خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الوزير استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بدولة تشاد من خلال إيفاد الأساتذة المصريين للتدريس بالجامعات التشادية، وكذلك استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب التشاديين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتفعيل اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير التشادي عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والتشادي منذ القدم وما تمثله مصر كمنارة للعلم والمعرفة فى إفريقيا كلها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة المجالات التعليمية والبحثية حيث يمكن الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات المياه والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والطب البيطري والزراعة والرى والثروة الحيوانية وقد طلب الجانب التشادي الاستعانة بالخبرات المصرية فى هذه المجالات.