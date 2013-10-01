هكذا تألَّقت نجمات أسبوع الموضة في باريس

تستهوي أزياء الدور الباريسيَّة النَّجمات دائماً، وليس من الغريب أن يحضرن عروض الأزياء المقامة في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسيَّة باريس، لينتقين ما يظهرن به على السجَّادة الحمراء في الأيام القادمة.

ظهرت النَّجمة Salma Hayek في ثلاثة عروض، وهي:Balenciaga، Saint Laurent ، و Stella McCartney، وقد لفتنا في عرض الأخيرة حضور والدها المغنِّي البريطانيّ الشَّهير Paul McCartney.

وفي عرض دار Givenchy، شاهدنا نجمة التلفاز الشِّهيرة Kim Kardashian وصديقها Kanye West في الصف الأول، إلى جانب نجمات شهيرات، مثل: Ciara، وLily Collins.

كما شوهدت النجمة اليسا متألقة ليلة البارحة في عرض المصمم إيلي صعب و في الحفل المقام بعده كذلك.

شاهدي كيف تألَّقت النَّجمات في أسبوع الموضة الباريسيّ، واختاري الأجمل برأيكِ.

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