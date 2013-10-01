ساعة "لايملايت غالا" Limelight Galaمن "بياجيه" Piaget

من أحدث تصاميم دار "بياجيه" العريقة، تأتي ساعة لايملايت غالا 32 مم بعلبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومرصّعة بـ62 ماسة قطع بريانت (قرابة 1.8 قيراط). تزيّنها بكلة مرصّعة بماسة قطع بريانت (قرابة 0.01 قيراط). أما الميناء، فيتميز بنقاوة رائعة وبكلاسيكية معاصرة للغاية مع أرقامه الرومانية السوداء التي تتلاعب بالسوار المصنوع من الساتان الراقي.