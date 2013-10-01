أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ساعة "لايملايت غالا" Limelight Galaمن "بياجيه" Piaget

Google+ Print
ساعة "لايملايت غالا" Limelight Galaمن "بياجيه" Piaget ساعة "لايملايت غالا" Limelight Galaمن "بياجيه" Piaget

من أحدث تصاميم دار "بياجيه" العريقة، تأتي ساعة لايملايت غالا 32 مم بعلبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومرصّعة بـ62 ماسة قطع بريانت (قرابة 1.8 قيراط). تزيّنها بكلة مرصّعة بماسة قطع بريانت (قرابة 0.01 قيراط). أما الميناء، فيتميز بنقاوة رائعة وبكلاسيكية معاصرة للغاية مع أرقامه الرومانية السوداء التي تتلاعب بالسوار المصنوع من الساتان الراقي.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي