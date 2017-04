بيروت _ إدي اسطا

أعلن الممثل Hugh Jackman أنه انضم الى الفيلم الخيالي العلمي المقبل للمخرج Neill Blomkamp الذي قدّم لنا في السابق فيلمي District 9 و Elysium . الفيلم الجديد عنوانه Chappie وسيتم تصويره في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا حيث يبدأ التصوير في مطلع السنة المقبلة ليكون جاهزاً للعرض في 27 مارس 2015. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Hugh Jackman عنوانه X-Men: Days of Future Past وقد إنضم مؤخراً الى فيلم The Greatest Showman on Earth.