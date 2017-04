بيروت _ إدي اسطا

بعد أن أعلن المخرجان الأخوان Peter و Bobby Farrelly عن إنضمام الممثل Rob Riggle الى فيلم Dumb and Dumber To، سرّب خبر مشاركة الممثلة Jennifer Lawrence بإطلالة خاصة في الفيلم المذكور والتي صوّرت مشاهدها في يوم واحد حيث أدّت دور Fraida Felcher. فيلم Dumb and Dumber To يشارك في بطولته Jim Carrey و Jeff Daniels اللذان سبق وشاركا عام 1994في الجزء الأول من الفيلم الذي كان بعنوان Dumb and Dumber.