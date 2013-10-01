هبة جمال: لم أكن محجبة فلماذا اللوم الآن!

الإعلامية هبة جمال تتناول ردة فعل الجمهور وانتقاد الجمهور لظهورها من غير حجاب ، إليكم نص اللقاء :

ما هو ردك على الجمهور الذي انتقد ظهورك الجديد في «سيدتي»؟

الجمهور من المحبين وغير المحبين ردوا على التعليقات السلبية وقالوا إن هبة ليست محجبة. والدليل أن شعرها كان ظاهراً وهذا ليس بالحجاب الحقيقي. ولبسها كان محتشماً. كان الموضوع واضحاً. أنا لم أغش الجمهور وظهرت الآن بشكل مختلف. بالنسبة إلي، هو أمر غير مريح أن أظهر على الشاشة بالطرحة، وعندما أكون مع زوجي أو عائلتي أخلعها. أنا لم أكن محجبة فلماذا اللوم الآن؟! فالناس عند مصادفتي كانوا يسألونني لماذا الازدواجية في الظهور على الشاشة وبالحياة؟ فقررت أن أظهر على طبيعتي. وكل منا يفعل ما يريد. للجمهور أن يُعلق على أدائي وعملي والمواضيع التي أتحدث عنها وليس بشكلي وكيف أظهر.

تقديم برنامج يومي أمر متعب، فكيف تحافظين على التوازن بين عملك في الإعلام وحياتك الأسرية؟

أمر صعب (مازحة) أتمنى أن تقدّره الناس! الحمدلله، زوجي متفهم جداً وذلك بحكم عمله في المجال الإعلامي. فهو ناصر الصرامي مدير الإعلام في قناة «العربية» ورئيس مجلس إدارة شركة «تهامة» في دبي. وأحاول أن لا أقصّر في بيتي، ودائماً أحب أن أضيف لمساتي في البيت كي تكون اللمسة الأنثوية في المنزل واضحة لزوجي. وأمضي عطلة نهاية الأسبوع مع زوجي و هاتفي مقفل، ونقوم بولائم أثناء هذه العطلة. ورغم انشغالي فإن زوجي يعلم أنه وبيتي الأولوية في حياتي.

هل يساعدك زوجك في المنزل؟ أو في العمل؟

(ضاحكة) في المنزل لا طبعاً. هو رجل مرتب فلا يتعبني. ولديّ خادمة تساعدني. أما في أعمالي فهو يثق بقراراتي، ودائماً يقول لي أن أتخذها بنفسي وأعود له قبل التنفيذ لإبلاغه.

كلمة لمجلة «سيدتي»؟

أتمنى التوفيق لهذه المجلة "اللي فتحت عيوني" عليها والمعروفة بأهميتها ومصداقيتها

حدثينا عن تغيير"اللوك"؟ ومن نصحك به؟

تغيير لون شعري كان قراري، فبحكم عملي وثقافتي في الموضة قررت تغيير المظهر إلى الشعر الأسود. فرغم أن الأشقر يعطي براءة أكثر إلا أنني أحببت الأسود. ولاحظت الآن أنه ربما أعطى ملامحي بعض الحدة. ولكن التغيير مطلوب. والكثير أثنى على هذا التغيير

كيف تقضين وقت فراغك؟

أخطط لأعمالي وأعمل على تنظيم وقتي وأرى صديقاتي.

اسم شخصية عالمة أثّرت بك؟

أمي، أتمنى أن أكون مثلها بثقافتها وعلمها.

شخصية عالمية تتطلعين إليها؟

أوبرا وينفري.

ما هو آخر كتاب قرأته؟

"الغباء السياسي" محمد توفيق.

أكثر ما يزعجك في عمل المذيعة؟

ضيق الوقت.

ما هي أكلتك المفضلة؟

فتوتشيني.

ما هو ألذّ طبق طهوته؟

برياني.

رياضتك المفضلة؟

الاسكواش، السباحة، التنس وأحب اليوغا .