رئيس «المركزي للمحاسبات»: الانتهاء من فحص فترة حكم مرسي الشهر المقبل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز سينتهي من فحص الفترة التي تولى فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، الحكم، الشهر المقبل.

وأضاف «جنينة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي، عقده، مساء الإثنين، بمقر الجهاز، أنه لا أحد فوق القانون، وأنه يتحدى من يملك دليلًا واحدًا على إخفاء الجهاز أي تقارير رقابية.

وكشف أن جميع الجهات القضائية وافقت على فحص الجهاز للأمور المالية والإدارية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، عدا جهتين قضائيتين، هما نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة، رغم وجود فتوى من المجلس نفسه بأحقية الجهاز في الرقابة على أموال أندية القضاة.

وشدد «جنينة» على أن «رقابة الجهاز لا تخضع لموافقة أحد، وأن هناك جريمة ارتكبت، لأن منع موظف عام من أداء واجبات وظيفته جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جريمة ومصيبة أكبر عندما تقع من المنوط به تطبيق القانون».

وقال إنه في انتظار رد المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصفته رئيس الجمعية العمومية لقضاة مصر، لتمكين الجهاز من الرقابة على الأمور المالية لنادي القضاء.