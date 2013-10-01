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«النور»: لن نشارك في تظاهرات يوم 6 أكتوبر

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«النور»: لن نشارك في تظاهرات يوم 6 أكتوبر «النور»: لن نشارك في تظاهرات يوم 6 أكتوبر

قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، الثلاثاء، إن «الحزب قرر بشكل نهائي عدم المشاركة في تظاهرات 6 أكتوبر الجاري».

وأضاف «طه»، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: «الحزب ضد مبدأ الحشد والحشد المضاد، وهذا ما سيحدث في 6 أكتوبر».

كان مؤيدون للرئيس المعزول، محمد مرسي، دعوا إلى التظاهر، 6 أكتوبر الجاري، في عدد من الميادين، من بينها ميدان التحرير، للمطالبة بإنهاء ما يصفونه بـ«الانقلاب العسكري»، فيما دعا غيرهم إلى النزول في الميادين المختلفة، وعلى رأسها ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، في نفس اليوم، دعمًا للجيش المصري.

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