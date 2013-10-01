مجلس المحافظين يناقش تحسين الخدمات بالصعيد ومشروع «القرى الأكثر فقرًا»

عقد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً، الثلاثاء، مع محافظي الوجه القبلي والجيزة، بتكليف من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع أيضاً وزراء الثقافة والإعلام والتخطيط والتموين والري والبيئة والرياضة.

تم خلال الاجتماع استعراض سبل الارتقاء بالأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجماهير في محافظات الوجه القبلي، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بتنمية الصعيد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتم أيضًا استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة المشروعات التنموية والاستثمارية في إطار الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، وتم الاتفاق على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ خلال الفترة القادمة، لتعويض الفترة الماضية التي أثرت فيها الأحداث السياسية بالسلب على معدلات التنفيذ.

وعرض محمد أبو شادي، وزير التموين، الإجراءات الأخيرة المتعلقة بضبط الأسواق والقضاء على فوضى الأسعار، وتطرق إلى سياسات الوزارة في توفير الخبز المدعم وتحسين مستواه، وكذا المنظومة الجديدة لتوفير أسطوانات البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، واستمع إلى مطالب المحافظين في هذا الشأن، ووعد بسرعة تلبيتها.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع تنمية الألف قرية الأكثر فقراً في مصر، والذي تم تنفيذه في 151 قرية بـ 6 محافظات كمرحلة أولى، حيث يجرى حالياً تقييم تلك المرحلة من كل جوانبها للوقوف على السلبيات التي شهدتها تلك المرحلة من أجل تفاديها في المراحل القادمة، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء والتنفيذ.

من جانبها، استعرضت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في التوسع بمصانع تدوير المخلفات الصلبة، كجزء من خطة تحسين منظومة النظافة في مصر.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث سيتم تنظيم احتفالية شعبية متميزة هذا العام بما يتلاءم مع هذه المناسبة الخالدة في تاريخ مصر.

وأكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، أن هناك مهرجانات رياضية ستقام في 5 استادات بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وأسوان، الأحد، السادس من أكتوبر الجاري، كجزء من الاحتفالات الرسمية والشعبية التي ستجرى في ذلك اليوم.