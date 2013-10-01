الحكم في دعوى اتهام 24 من «إخوان المنصورة» بـ«الشغب» 24 أكتوبر

قضت محكمة جنح ثانٍ المنصورة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد منصور، حجز أولى قضايا أعضاء جماعة الإخوان والمتهم فيها 24 من أعضاء الجماعة بإثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

كانت قوات الأمن بالدقهلية ألقت القبض على المتهمين في أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها مظاهرات الجمعة 16 أغسطس الماضي، وأصيب فيها 56 شخصًا وضابطا شرطة بالأمن المركزي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «حيازة أسلحة بيضاء وإثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات»، وتمت إحالتهم للمحاكمة يوم 16 سبتمبر الماضي.

وعقدت جلسة، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقل المتهمين للجلسة في حراسة سيارة أمن مركزي ومدرعة، وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت استمرار حبس المتهمين وحجز الدعوى للنطق بالحكم.