بالفيديو.. مشادات بجلسة استماع «لجنة الـ50» بسبب ترديد هتاف ضد الجيش

شهدت جلسة الاستماع، التي خصصتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، برئاسة سامح عاشور، والمنبثقة عن «لجنة الـ50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، لممثلي شباب الثورة وأسهر الشهداء والمصابين، مشادات كلامية بين المشاركين في الجلسة، بسبب تباين الموقف حول مسؤولية المجلس العسكري عن هدر حقوق الشهداء والمصابين عقب ثورة 25 يناير.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن المشادات بدأت فور ذكر أحد المتحدثين كلمة «عسكر»، حيث طالبه آخر بأن يقول: «الجيش المصري وليس العسكر»، ليتطور الوضع بالقاعة مع تدخل العديد من المشاركين في جلسة الاستماع، وأخذوا في ترديد هتاف: «يسقط يسقط حكم العسكر»، حسبما ظهر في فيديو تداوله مستخدمون على «يوتيوب».

وقال أحد المشاركين في الجلسة: «المجلس العسكري عمل مذابح، والساكت عن الحق شيطان أخرس»، قبل أن يتدخل سامح عاشور لتهدئة الموقف، وقال: «لا نريد إفساد الجلسة وعدم تمكين الثوار من فرصتهم في التعبير أو تقييد حرية الناس في التعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية».

وأضاف: «لا نريد لأحد القيام بدور الحارس، وإن القوات المسلحة لا تحتاج إلى منافقين، والشعب لا يحتاج إلى مزايدين، ولا يمكن لأحد التفريق بين الجيش والشعب، وليس هناك اختلاف على وحدة الشعب المصري».

ودوت القاعة عند ذلك بالتصفيق من المشاركين، الذين هتفوا: «ثوار.. أحرار.. هنكمل المشوار»، وطالب المشاركون في جلسة الاستماع بدستور جديد «يليق بدماء الشهداء والثورة»، ويضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالبوا بالعدالة في التعيينات أسوة بشهداء الشرطة والقوات المسلحة، وصرف تعويضات ومعاشات لأسر الضحايا وتوفير فرص عمل حكومية لهم.

وأكد المشاركون على ضرورة النص على مدنية الدولة في الدستور، وعدم السماح لقيادات الجيش والشرطة بالترشح لمناصب سياسية.

وشهدت اللجنة توفير مترجمة للغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان متابعتهم لكل الكلمات وما يدور بالجلسة.