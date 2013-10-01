وزير الدفاع الكويتي يجري مباحثات مع مسؤول عسكري أمريكي

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، مباحثات اليوم مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي رئيس سياسة الحماية ضد الهجمات الالكترونية ايريك روزنباك، تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المباحثات تناولت أيضا مختلف الموضوعات المشتركة خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية، وتبادل الخبرات فى المجال العسكري.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، مدير القيادة والسيطرة والاتصالات جون بايكر، والسفير الأمريكي لدى الكويت ماثيو تولر، ومن الجانب الكويتي نائب رئيس الأركان للجيش الكويتي الفريق عبدالرحمن محمد العثمان، وكبار القادة في وزارة الدفاع.