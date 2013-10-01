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الأمم المتحدة تندد بتعذيب معتقلين في ليبيا على يد ثوار سابقين

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الأمم المتحدة تندد بتعذيب معتقلين في ليبيا على يد ثوار سابقين الأمم المتحدة تندد بتعذيب معتقلين في ليبيا على يد ثوار سابقين

كتب : ا ف ب منذ 4 دقائق

نددت الأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم، بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال الليبية التي يديرها ثوار سابقون شاركوا في الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وقالت رافينا شمدساني متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "التعذيب بات معمما ويمارس خصوصا فور اعتقال الشخص وخلال الأيام الأولى من استجوابه للحصول على اعترافات ومعلومات أخرى".

وأضافت "في بعض الحالات، فإن ثوارا سابقين أقروا حتى إنهم حاولوا تبرير العنف الجسدي الممارس بحق المعتقلين".

وأورد التقرير الذي أصدرته المفوضية العليا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنه رغم الجهود التي بذلتها الدولة الليبية منذ 2012 لاستعادة السيطرة على السجون، فإن مراكز الاعتقال التي تضم نحو ثمانية آلاف معتقل على صلة بنزاع عام 2011 لا تزال واقعيا في أيدي ثوار سابقين باتوا يشكلون ألوية مسلحة نشأت خلال الثورة الليبية.

وأوضحت شمدساني، أن "غالبية الثمانية آلاف معتقلون من دون محاكمة" ولا يسمح لهم عموما بمقابلة أسرهم ومحاميهم.

ومنذ نهاية 2011، تمكنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من زيارة ثلاثين سجنا في ليبيا وسجلت 27 حالة وفاة خلال الاعتقال يرجح أن سببها التعذيب. وتلقت الأمم المتحدة أيضا معلومات عن حالات أخرى مشتبه بها لكنها لم تتمكن من إجراء تحقيق معمق في شأنها، بحسب المصدر نفسه.

وسجلت 11 من الحالات الـ27 عام 2013، وتحديدا في سجون تديرها رسميا، ولكنها لا تزال واقعيا بين أيدي ثوار سابقين.

في المقابل، قالت الأمم المتحدة في تقريرها إنها لاحظت تحسنا في كيفية معاملة المعتقلين داخل السجون التي يديرها عناصر تابعون للشرطة القضائية.

وفي الخلاصة، أوصت الأمم المتحدة السلطات الليبية بتعجيل عملية نقل المعتقلين إلى سجون تديرها الدولة، وباتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين من التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

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