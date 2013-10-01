باريس "تدين" قمع المظاهرات في السودان

كتب : ا ف ب منذ 1 دقيقة

دانت فرنسا، اليوم، قمع السلطات السودانية للتظاهرات المناهضة للحكومة و"الاعتقالات التعسفية والرقابة على وسائل الإعلام".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في لقاء مع الصحفيين، إن "فرنسا تدين الطريقة غير المتناسبة التي تصدت بها الخرطوم للتظاهرات الشعبية الجارية وخصوصا في الخرطوم، وأيضا الاعتقالات التعسفية والرقابة على وسائل الإعلام" مشيرا إلى "مئات الاعتقالات".

وأضاف أن باريس "تدعو السلطات السودانية إلى إطلاق حوار مع جميع القوى السياسية لإيجاد طريق إلى الديموقراطية ومن ثم إلى الاستقرار" مذكرا بأن حق التظاهر "حق أساسي".

وقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي في الخرطوم خلال تظاهرات احتجاج على رفع الدعم عن الوقود ما جعل سعره يزيد بنسبة 60%.

وأشارت السلطات إلى مقتل 34 في حين قدرت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 50 يومي 22 و23 سبتمبر الماضي، بينما تحدث دبلوماسي غربي عن حصيلة قد تصل إلى 200 قتيل.

وبعد مصادرة العديد من الصحف وإغلاق مكاتب قناتي العربية وسكاي نيوز عربية في الخرطوم، احتجت شبكة الصحفيين السودانيين، وهي جمعية غير رسمية، على وسائل الترهيب التي قالت إن السلطة تستخدمها مع وسائل الإعلام.