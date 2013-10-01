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الفقر والجهل يؤديان إلى انتشار الربو فى المدارس

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الفقر والجهل يؤديان إلى انتشار الربو فى المدارس الفقر والجهل يؤديان إلى انتشار الربو فى المدارس

ترتفع حالات الإصابة بالربو فى المدارس، مما يهدد صحة التلاميذ، تهدد صحة أبنائنا الطلاب فما هى أسباب انتشار الربو وما هى الوسائل إلى تقلل من الإصابة به؟

يجيب الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الربو قد يرتفع فى المدارس نتيجة لتعرض الأطفال لبعض المسببات التى تزيد من حدوثه، مما يقلل من التحصيل الدراسى.

ويمكن تقليل حالات الربو المدرسى عن طريق بتجنب مسببات الربو مثل الطباشير والأتربة والأغذية الصناعية والتأكد من نظافة الفصول والحمامات والملاعب ومنع التدخين وممارسة الرياضة وتناول الأدوية الخاصة بالربو والإقلال من العنف والتوتر.

ويؤكد بدران أن هناك فشل فى السيطرة على الربو حيث إن 90% من وفيات الربو يمكن منعها بالعلاج الوقائى الذى يهمله المرضى و60% من مرضى الربو لا يسيطرون على مرضهم بالشكل المطلوب.

وذلك بسبب ضحالة الثقافة الصحية، وانتشار الجهل وغياب مهارات الاتصال، إضافة إلى الفقر، وقلة الموارد وغياب النظافة، والتدخين، كذلك الاهتمام بأمراض أخرى ومنها الأوبئة الجديدة على حساب الأمراض المزمنة التى تعتبر قديمة مستأنسة والاهتمام بالعلاج على حساب الوقاية وقلة التدريب وغياب برامج تنمية المهارات وغياب تدريب المرضى على استخدام الأدوية (البخاخات، الأجهزة).

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مصر 365