عقد صلح بين عائلتى محمود ومهران بمركز أبنوب بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من خلال العمل على إنهاء النزاعات والخصومات الثأرية القائمة تعميقاً للشعور الأمنى لدى المواطنين، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على الاستقرار الأمنى، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بأسيوط من عقد جلسة صلح بين عائلتى (أولاد محمود, أولاد مهران) بقرية شقلقيل ـ التابعة لمركز أبنوب فى الخصومة الثأرية رقم 6 لسنة 1989م بين العائلتين بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى والأمن العام وضباط مركز شرطة أبنوب وعدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من أفراد العائلتين وكبار العائلات بالمنطقة بمقر مركز ثقافة المعابدة ـ دائرة أبنوب.

وتم التوفيق، والتصالح، والتراضى بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى بينهما وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وأكد الحاضرون ثقتهم فى الأجهزة الأمنية، وأشادوا بسعيها الدؤوب لإنهاء الخلافات صلحًا وتحرر المحضر رقم 2697 إدارى مركز أبنوب لسنة 2013م.