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جامعة المنصورة: تحقيق فورى فى أحداث اعتداء طلاب الإخوان وإصابة 12

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جامعة المنصورة: تحقيق فورى فى أحداث اعتداء طلاب الإخوان وإصابة 12 جامعة المنصورة: تحقيق فورى فى أحداث اعتداء طلاب الإخوان وإصابة 12

أمر الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، بفتح تحقيق فورى فى الأحداث التى وقعت اليوم داخل الحرم الجامعى، وإصابة 12 طالبًا وتهشم عدد من السيارات بعد الاعتداءات التى وقعت من طلاب جامعة الإخوان المحظورة على عدد من الطلاب أثناء تنظيمهم معرض لاحتفالات أكتوبر، وقام طلاب الإخوان بالتظاهر أمامهم وطالبوهم بإزالة صور الجيش والسيسى، وحدثت مشادات كلامية بينهم، بعدما ردد طلاب الإخوان هتافات ضد القوات المسلحة والشرطة، ورد عليهم طلاب المعرض بهتافات الإخوان الكذابين، فقام طلاب الإخوان بتحطيم المعرض والاعتداء على عدد منهم، مما أدى إلى إصابة بعضهم.

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مصر 365