محافظ الإسكندرية يجرى القرعة العلنية لأبراج طوسون

شهد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع القومى لإسكان الشباب بإستاد الإسكندرية، وذلك فى ضوء حرص الدولة على توفير تلك الوحدات وذلك بعدد 165 مواطنا، سواء للمتخلفين من القرعة السابقة، أو ممن تقدموا بطلبات جديدة لحجز الوحدة ضمن المشروع القومى للإسكان واستوفوا جميع المستندات وانطبقت عليهم شروط الحجز، وتم التوزيع على منطقة أبراج طوسون والتى أصبحت ثمن الوحدة بها 70000 جنيه، بعد دعم وزارة الإسكان بمبلغ 25000 جنيه، ودعم محافظة إسكندرية بمبلغ 15000 جنيه، بمساحة 63 م2 بالإضافة إلى توزيع إسكان الكيلو 26 بحى العجمى، والتى تبلغ تكلفة الوحدة ¬¬¬السكنية 35000 بعد دعم وزارة الإسكان بمبلغ 25000 جنيه.

والجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ويقيمون فيها حاليا من الشباب بلغ حوالى 2200، وحدة سكنية بمناطق طوسون بحى المنتزه والكيلو 26 وأم زغيو بحى العجمى.