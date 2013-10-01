شكاوى بالشرقية من عدم تطبيق التسعيرة.. والرقابة التموينية تحرر 3 مخالفات

شكا عدد من أهالى الشرقية، من عدم التزام بعض بائعى الخضر والفاكهة بالأسواق بأسعار التسعيرة الاسترشادية التى أقرتها وزارة التموين ويقومون بالبيع بأسعار مرتفعة.

من جانبها، تكثف الرقابة التموينية حملاتها على الأسواق بكافة مدن ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق التسعيرة والتى رصدت عدد من المخالفين وقامت بتحرير 3 مخالفات ضد أصحاب فرش بيع خضار بالشارع بمدينة الزقازيق.

وفى سياق متصل، أوضحت مديرية تموين الشرقية أن التسعيرة الحالية استرشادية كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيق التسعيرة الجبرية، لافتا أنها تقوم بوضع سعرين أدنى وأعلى ويكون البيع بينهما لا زيادة أو أقل حسب جودة السلعة.