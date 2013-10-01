سفير واشنطن بالجزائر: الولايات المتحدة تأمل فى تعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية

أكد هنرى أنشر السفير الأمريكى لدى الجزائر، أن الولايات المتحدة ترغب فى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجزائر تعتبر "شريكًا أساسيًا" فى هذا المجال.

وقال السفير الأمريكى، فى تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته فى ورشة عمل حول "أفضل الممارسات فى مجال التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الإرهاب"، إن الولايات المتحدة ترغب فى تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب خاصة مع الدول الأفريقية. مشددًا على أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الدول، ونوه بخبرة الجزائر فى هذا المجال من خلال مكافحتها الطويلة ضد هذه الآفة.

ولدى تطرقه إلى حادث المركز التجارى بنيروبى، أكد أن هذه المشكلة لا تعانى منها كينيا فقط بل عدد كبير من دول العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الجزائر فى محاربة الإرهاب ولاسيما فى أفريقيا نظرًا لتجربتها وموقعها الاستراتيجى وإمكاناتها البشرية والطبيعية، وما تحتله من مكانة خاصة فى إطار الاتحاد الأفريقى.

وكان أحد أكبر المجمعات التجارية بالعاصمة الكينية نيروبى قد تعرض الأسبوع الماضى إلى حادث إرهابى، وراح ضحيته العشرات من مواطنى شعب كينيا الأبرياء، ورعايا بعض الدول الأجنبية الأخرى.