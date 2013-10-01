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شهود عيان: إسرائيل تداهم 3 منازل بمدينة القدس وتعتقل شاباً فلسطينياً

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شهود عيان: إسرائيل تداهم 3 منازل بمدينة القدس وتعتقل شاباً فلسطينياً شهود عيان: إسرائيل تداهم 3 منازل بمدينة القدس وتعتقل شاباً فلسطينياً

داهمت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم "الثلاثاء"، 3 منازل لفلسطينيين فى أحياء متفرقة من مدينة القدس واعتقلت شاباً فلسطينياً بعد تفتيش منزله وتحطيم محتوياته فى حى سلوان.

وقال مصدر من عائلة العباسى "عبيسان" التى ينتمى إليها المعتقل، إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة من الوحدات الخاصة والمقنعة، يرافقها خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية اقتحمت، فجر اليوم، منزل ابنهم عماد (26 عاماً) فى حى سلوان بمدينة القدس، بعد تفجير باب منزله واقتحام غرفة نومه بينما كان نائماً، حيث أجبروا زوجته وأطفاله على الخروج من المنزل، ولم يسمحوا لأحد الاقتراب منه أو الحديث إليه.

وأضاف المصدر أن القوة الإسرائيلية قامت بتفتيش غرف المنزل بالكامل، وتخريب محتوياتها، إضافة إلى فحصها بشكل دقيق بواسطة أجهزة خاصة، قبل أن يقوموا باقتياد عماد وهو مقنع إلى سيارة الشرطة.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتدت مجموعة من المستوطنين،على خمس مركبات فلسطينية، قرب مدخل "حى سلوان" فى القدس المحتلة، وخطّوا شعار "تدفيع الثمن" على جدران المنطقة.

بالتوازى مع ذلك، قال مركز معلومات "وادى حلوة" الحقوقى، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على مقبرة تابعة للكنيسة اللاتينية فى حى "سلوان" جنوب المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

فى السياق نفسه، داهمت قوات الاحتلال منزلى عطا ريان فى حى بئر أيوب، ومحمد ريان فى حى عين اللوزة بالقدس المحتلة وقامت بتفتيشهما بالكامل، وذلك بحسب مصادر محلية فلسطينية، دون أن تشير إلى اعتقال أحد من أفراد العائلتين اللتين تم اقتحام منزليهما.

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مصر 365