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مصدر أمنى ليبى: فتاة روسية تقتل ضابطاً وتكتب عبارات مسيئة للثورة بدمه

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مصدر أمنى ليبى: فتاة روسية تقتل ضابطاً وتكتب عبارات مسيئة للثورة بدمه مصدر أمنى ليبى: فتاة روسية تقتل ضابطاً وتكتب عبارات مسيئة للثورة بدمه

قتل ضابط بالجيش الليبى يدعى محمد سويسى بعد ظهر اليوم "الثلاثاء" جراء إطلاق النيران عليه من قبل فتاة روسية الجنسية بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وذكر مصدر أمنى أن سويسى كان مع والدته فى سيارته الخاصة قبل أن تهاجمه الفتاة الروسية، وتطلق عليه النار وتعتدى بالضرب على والدته التى نُقلت للمستشفى، لافتا إلى أن إطلاق النار بشكل كثيف أدى لوفاة الضابط على الفور.

كما أكد المصدر إلقاء القبض على الفتاة الروسية وضبط المتفجرات التى كانت بحوزتها وإحالتها إلى الجهات الأمنية، مضيفا فى الوقت نفسه أنها كتبت عبارات مسيئة للثورة بدم الضابط على حائط أحد المبانى القريبة من موقع الحادثة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية الآن مع الفتاة لمعرفة ملابسات قتل الضابط .

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مصر 365