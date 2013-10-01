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النائب العام يشدد على التفتيش الدوري للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة

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النائب العام يشدد على التفتيش الدوري للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة النائب العام يشدد على التفتيش الدوري للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة
بركات: لابد من الاهتمام بقضايا أمن المواطنين والتوصل إلى مرتكبي جرائم العنف

كتب : الوليد اسماعيل منذ 34 دقيقة

عقد النائب العام المستشار هشام بركات، اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن بركات وجه الشكر والتحية لأعضاء النيابة على ما بذلوه من جهد شاق في التحقيقات بشأن الأحداث الجسام التي مرت بالبلاد.

وأكد النائب العام ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تمس أمن الوطن وحياة المواطنين، وبذل المزيد من العناية في تحقيقها، للتوصل إلى مرتكبي الجرائم التي روعت المواطنين وهددت أمن البلاد، واستبيان أدلة الثبوت على المحرضين عليها والممولين لها لتقديمهم للمحاكمة الجنائية تحقيقات لأمن المجتمع كي يشعر المواطنون بالعدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع.

وشدد النائب العام على حرص أعضاء النيابة على حسن معاملة المواطنين أيا كانت انتماءاتهم والاستماع إلى شكواهم وتحقيقها بكل عناية.

وأكد بركات على دور النيابة العامة في التفتيش الدوري المفاجئ على السجون وأماكن احتجاز المتهمين بأقسام الشرطة للتأكد من تطبيق القانون بها.

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