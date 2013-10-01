جامعة حمدان تطلق"الصفوف الافتراضية"عبر الهاتف المتحرك

أعلنت "جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية" تقديم تقنية "الصفوف الافتراضية" عبر الهواتف النقالة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2013 / 2014 والتي تمكن الدارسين من الوصول إلى الصفوف الافتراضية بسهولة تامة من أي مكان عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية الى جانب تعزيز مرونة وجودة التعليم الإلكتروني.



> يأتي تقديم هذه التقنية - التي حظيت بردود فعل إيجابية وترحيب واسع بين أوساط الدارسين في جميع المراحل الدراسية والتخصصات - في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله ".



> وتساعد التقنية المتطورة على ضمان توفير التعليم التزامني عبر منصة متكاملة للتعليم الإلكتروني تعتمد أدوات حديثة عالية المستوى مثل التسجيلات الصوتية متعددة الوسائل ومقاطع الفيديو المباشرة عبر شبكة الإنترنت وغرف الدردشة المتكاملة ومزايا تقاسم التطبيقات ونقل الملفات وغيرها الكثير.



> وعلى غرار الغرف الصفية التقليدية يمكن أن يقوم المدرسون باستعراض عروض تقديمية بصيغة "باوربوينت" و"بيه.دي.إف" ومقاطع فيديو وكتابة ملاحظات ورسوم توضيحية أمام الدراسين خلال المحاضرات المقررة وفق الجدول الأكاديمي .. كما يحظى الدارسون بفرصة طرح الأسئلة أو التعليقات مباشرةً على المدرسين وهو ما يضفي جوا من التفاعل.



> وقال الدكتور منصور العور رئيس الجامعة ان الصفوف الافتراضية تعد خطوة نوعية على صعيد جعل التعليم متاحاً أمام الجميع بسهولة وكفاءة عالية ..مبديا ثقته التامة بأن توظيف تطبيقات الهواتف النقالة التي تتيح إمكانية الوصول المباشر إلى الصفوف الافتراضية سيمكن من مواجهة التحديات المحتملة التي قد تعيق الجهود الرامية إلى نشر المعرفة الحديثة في العالم العربي.



> وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل على ترسيخ ثقافة التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة عبر الاستفادة المثلى من النماذج التعليمية الجديدة والتقنيات الحديثة .



> وقال انه منذ إطلاق مبادرة الحكومة الذكية التي تمثل نقلة نوعية للوصول إلى مصاف أفضل خمس حكومات في العالم بحلول العام 2021 كرست "جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية" جهودها لتطبيق أحدث التقنيات المتطورة التي تتماشى مع خطط الارتقاء بقطاع التعليم الإلكتروني الذي يمثل شريكاً حيوياً لدفع مسيرة التميز التي تنتهجها الجامعة في ظل التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة في أن تظل الجامعة سباقة وتحقق المعادلة الصعبة وهي رقم واحد.



> وكشفت الجامعة عن أن اعتماد تقنية الصفوف الافتراضية يتيح للمدرسين فرصة تقسيم الدارسين إلى مجموعات ضمن غرف صفية افتراضية مستقلة لتبادل المعارف والعمل معاً على إتمام المهام المقررة.



> ويمكن للمدرسين أيضا طرح أسئلة مختصرة على الدارسين الذين يكتفون بالإجابة بنعم أو لا عبر نظام خاص للاستطلاع اللحظي .. كما يتم تسجيل الجلسات لأرشفتها لتمكين الدارسين من العودة إليها لاحقا ومراجعة المواضيع والمناقشات الحاصلة بسهولة تامة.

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