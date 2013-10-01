محافظة شمال سيناء توقع عقود منحة المرأة المعيلة مع المجلس القومي للمرأة

كتب : صلاح الدين مصطفى الثلاثاء 01-10-2013 15:39

وقع اللواء سامح عيسى، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، اليوم، عقود منحة المرأة المعيلة مع المجلس القومي للمرأة، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان السراج، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وصبحي أحمد، مسؤول الجمعيات الأهلية بالشؤون الاجتماعية بشمال سيناء.

أكد عيسى، أن اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، سيوزع العقود والمبالغ المالية على الجمعيات المستفيدة، في احتفالية تجرى غدًا، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف، أن 7 جمعيات أهلية مستفيدة من المنحة، بواقع 42 ألفا و857 جنيها لكل جمعية، على أن تُمنح قروض ميسرة للمرأة المعيلة والأكثر احتياجًا، من 3 الآف إلى 6 الآف، للفرد من الجمعيات المستفيدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان السراج، أن هذه المنح دوارة على الجمعيات المستفيدة، نتيجة البروتوكول الذي وقعته المحافظة والمجلس القومي للمرأة، منذ عدة أشهر، وبموجبه تم منح المحافظة 300 ألف جنيه؛ لتنفيذ مشروعات مستديمة للمرأة المعيلة.