شركة لتصنيع الأسمدة بالسويس تفصل قياديا إخوانيا متهما بالتحريض على العنف

كتب : محمد مقلد الثلاثاء 01-10-2013 15:41

أصدرت شركة مصر لتصنيع الأسمدة "موبكو" قرارًا، اليوم، بفصل المحاسب عباس عبدالعزيز من منصبه بالشركة؛ حيث كان يشغل منصب مدير عام الشؤون المالية، وهو قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس، وكان عضو مجلس شعب سابق قبل تعيينه من الرئيس المعزول محمد مرسي ضمن المُعينين بمجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب، حتى أصبح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق، وجاء قرار الفصل؛ بسبب انقطاعه عن العمل خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول بشركة "موبكو"، إن عباس عبدالعزيز، وفقًا للوائح الشركة، منقطع عن العمل، وقد استنفذ جميع الإجازات الرسمية، لافتًا إلى أن الشركة أرسلت انذارًا له حتى يعود للعمل قبل إصدار قرار الفصل عن العمل، ولكنه لم يلتزم وواصل التغيب، فقررت الشركة فصله، مؤكدًا أن قرار الفصل ليس له علاقة بالأزمة السياسية بين الإخوان والدولة.

فيما كشفت أسرة المحاسب عباس عبدالعزيز، أنه اضطر للانقطاع عن العمل بسبب الملاحقات الأمنية، وقيام قوات الأمن بمداهمة المنزل أكثر من مرة للقبض عليه بتهم هو بريء منها، حسب كلامهم، الأمر الذي دفعه للهروب.

يذكر أن عباس عبدالعزيز، صادر بحقه قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة بالسويس، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف داخل محافظة السويس خلال مظاهرات يومي 14 و16 أغسطس الماضي التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة، وأسفرت عن حرق مدرعات وكنائس بالسويس.