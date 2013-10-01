مصرع "إخوانيين" في حادث تصادم بالفيوم كانا في طريقهما لمسيرة مؤيدة لـ"مرسي"

كتب : ميشيل عبدالله منذ 16 دقيقة

لقي شخصان منتميان لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" من أبناء قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية الواقع على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة مسرعة ودراجة بخارية كان يستقلها الشخصان بطريق الفيوم - كفر محفوظ - طامية، فيما أُصيب سائقها خلال توجههما للمشاركة في مسيرة للإخوان بمركز سنورس.

كان كل من شريف محمد عبداللطيف (35 عامًا، أستاذ مساعد بكلية دار العلوم وحاصل على ماجستير فس التاريخ الإسلامي، ودكتوراه في الشريعة الإسلامية) وعمر محمد محمد قدافي (40 عامًا، يعمل بسنترال بطامية) يستقلان دراجة بخارية برفقة سيد جلال عبدالفتاح (40 عامًا)، على طريق الفيوم - كفر محفوظ - طامية، وكانا في طريقهما إلى مركز سنورس للمشاركة في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" ضمن فعالياتها المطالبة بعودة "مرسي" للحكم، بعد ظهر اليوم - حسب مصادر إخوانية - ولكن سيارة مسرعة اصطدمت بالموتوسيكل، ما أدى إلى مصرع الشخصين وإصابة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.