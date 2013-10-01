ستار أكاديمي: اللبنانية ماريا والكويتي عيسى والمصرية منّة في "دائرة الخطر"

كتب : خالد جمال الثلاثاء 01-10-2013 14:43

مع انتهاء البرايم الأول من "ستار أكاديمي" على قناتي "CBC" و"LBCI"، دخل الطلاب الـ16 الجدد أكاديميّة الفنّ، حيث كانت بانتظارهم ومنذ اليوم الأول حصص أكاديميّة متعدّدة مع الأساتذة كلهم.

وخضع طلاّب الأكاديميّة للاختبار الأول "الإيفال" مساء الأحد، وموضوعه تقديم أداء تمثيلي يجسّد فيه الطلاّب يوم اكتشافهم مواهبهم الغنائيّة للمرّة الأولى أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من رئيسة الأكاديمية كلوديا مرشيليان، أستاذي الغناء خليل أبوعبيد وهشام بولس، أستاذة تقنيّات الصوت ماري محفوض، وأستاذة المسرح بيتي توتل.

وبعد اجتماع الأساتذة وتقييمهم لأداء الطلاّب، دخل كلّ من ماريا سركيس من لبنان، عيسى المرزوق من الكويت ومنّة هاني من مصر في دائرة الخطر، وتمّت تسميتهم "نومينيه" الأسبوع، بانتظار نتائج تصويت الجمهور والطلاّب في البرايم المقبل الذي سيحييه النجم التونسي صابر الرباعي، وخرّيج ستار أكاديمي الفنان سعد رمضان.