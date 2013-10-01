محلب: لا يسعدنى استيراد المعدات من الخارج وكان يجب تصنيعها محليا

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق، أن كم المليارات التى تم صرفها على مشروعات المياه كان يجب إنفاقه على تصنيع هذه المعدات والآلات اللازمة لهذه المحطات بدلا من الآلات والمعدات الأجنبية، وأضاف أن استيراد المعدات من الخارج لا يسعدنى وكان يجب أن يتم تصنيعها محليا.

واستطرد خلال لقائه بقيادات محطة مياه الأميرية، أنه لا يسمح بتعطيل أى مشروعات مرة أخرى مهما كان حجمه، لافتا إلى أن شعاره فى العمل الشهادة أو النصر، وأن أى مسئول يثبت فشله سيتم إقالته فورا.

وشدد على ضروروة الالتزام بالمواعيد وأن تتضمن العقود الجديدة أن يتم تطبيق نظام الوردية على مدار اليوم وأن أى شركة لا تلتزم بذلك فيتم سحب المشروعات منها.