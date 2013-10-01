أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب: لا يسعدنى استيراد المعدات من الخارج وكان يجب تصنيعها محليا

Google+ Print
محلب: لا يسعدنى استيراد المعدات من الخارج وكان يجب تصنيعها محليا محلب: لا يسعدنى استيراد المعدات من الخارج وكان يجب تصنيعها محليا

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق، أن كم المليارات التى تم صرفها على مشروعات المياه كان يجب إنفاقه على تصنيع هذه المعدات والآلات اللازمة لهذه المحطات بدلا من الآلات والمعدات الأجنبية، وأضاف أن استيراد المعدات من الخارج لا يسعدنى وكان يجب أن يتم تصنيعها محليا.

واستطرد خلال لقائه بقيادات محطة مياه الأميرية، أنه لا يسمح بتعطيل أى مشروعات مرة أخرى مهما كان حجمه، لافتا إلى أن شعاره فى العمل الشهادة أو النصر، وأن أى مسئول يثبت فشله سيتم إقالته فورا.

وشدد على ضروروة الالتزام بالمواعيد وأن تتضمن العقود الجديدة أن يتم تطبيق نظام الوردية على مدار اليوم وأن أى شركة لا تلتزم بذلك فيتم سحب المشروعات منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365