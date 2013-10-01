"تعليم بنى سويف" تحقق مع مدرسة لاعتراضها على أغنية "تسلم الأيادى"

قرر محمد حسام الدين حسنين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، ندب (ر. ع) معلمة بمدرسة القاضى الابتدائية إلى إدارة بنى سويف التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات معها بسبب اعتراضها على تشغيل أغنية "تسلم الأيادى" خلال الفسحة، ونشوب مشادة كلامية ونقاش ساخن مع زميل لها.

كانت المعلمة المعروفة بانتمائها الإخوانى، اعترضت على تشغيل زميلها مدرس التربية الرياضية (م. د) لأغنية "تسلم الأيادى" بمدرسة القاضى الكائنة بمدينة بنى سويف، ووقعت بينهما مشادة كلامية حادة، وتدخل باقى الزملاء لإنهاء النزاع، وقامت إدارة المدرسة ومعلم التربية الرياضية بتقديم شكوى إلى شعبان عكاشة مدير الإدارة التعليمية، أحالها إلى الشئون القانونية، وتم استدعاء المعلمة للتحقيق معها، وقرر وكيل الوزارة ندبها إلى الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد وكيل وزارة التعليم ببنى سويف لـ"اليوم السابع" أنه انتقل إلى المدرسة اليوم بصحبة قائد قوات الجيش وبعض الضباط من القوات المكلفة بتأمين المحافظة، وشاركوا التلاميذ طابور الصباح وتحية العلم، ورددوا جميعا "تحيا مصر".