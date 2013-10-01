بدء توافد الطلاب الماليزيين إلى جامعة أسيوط

بدأ الطلاب الماليزيون فى التوافد إلى جامعة أسيوط للدراسة فى كليات طب الأسنان والصيدلة والطب، وأصدر الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس الجامعة توجيهاته إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة باستقبالهم وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم خلال العملية التعليمية وأثناء تواجدهم بجامعة أسيوط.

وقال غريب خيرى ذكى، مدير العلاقات العامة الخارجية بالجامعة، إن الإدارة تبذل قصارى جهدها فى رعاية الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إجراءات دخول الطلاب الماليزيين للقرية الأولمبية بالمجان كأحد سبل الترفيه التى تقدمها الجامعة لهم.

يذكر أن هذا العام هو العام الدراسى الثانى على التوالى والذى يتقدم فيه الطلاب الماليزيون إلى الدراسة فى كلية طب الأسنان والعام الأول لهم فى الدراسة بكلية الطب البشرى والصيدلة وقد بلغ عددهم الإجمالى 82 طالبا وطالبة.