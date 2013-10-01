رئيس جامعة الأزهر يقرر دعم فرع الجامعة فى سوهاج بــ 270 ألف جنيه للمدن

دعمت الإدارة المركزية لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور أسامة العبد فرع الجامعة بسوهاج خاصة مدينة الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمبلغ 200000 ألف جنيه، شملت تزويد المدينة الجامعية عدد 25 سرير إيديال مزدوج، وعدد 25 دولاب إيديال مفرد، وعدد 300 مرتبة إسفنج بالكسوة، وعدد 350 مخدة إسفنج، و40 بوتاجازًا مسطحًَا 3 شعلات، وعدد 20 سخان بوتاجاز غاز وعدد 25 مروحة سقف وعدد 127 مروحة حائط وعدد 14 كولدير مياه 2 صنبور، كما تم دعم المدن مبلغ 70 ألف جنيه.

وقال الدكتور سعد خلف عبد الوهاب، عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات، إن المدن الجامعية بجامعة الأزهر تعيش أزهى عصورها برئاسة الدكتور أسامة العبد الذى لا يكل ولا يمل فى العطاء المتواصل للجامعة المترامية الأطراف، مؤكدًا أنه قام هذا العام بدعم الكلية من تركيب الغاز الطبيعى لمبنى السيدة زينب ومبنى السيدة فاطمة الزهراء، وتم توصيلهم بالسخانات والبوتاجازات التى تعمل بالغاز الطبيعى.

> بالإضافة إلى تركيب وتوسيع مبنى المطبخ بالمدينة الجامعية وتوصيله بالغاز الطبيعى وتدعيمه بأفران بوتاجازات للطهى وسخانات للغاز الطبيعى، وتم هذا العمل بتكلفة إجمالية مائة ألف جنيه، مما وفّر على الجامعة مبالغ هائلة فى استهلاك أنابيب البوتاجاز، كما تمت عملية صيانة مبنى فاطمة الزهراء بتكلفة سبعين ألف جنيه فى بداية العام الجامعى 2013 - 2014 .