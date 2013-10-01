رئيس جامعة "القناة" يكافئ مهندستين لابتكارهما نظاما الكترونيا للإدارة

قرر الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس منح مكافأة مالية لمهندستين بشبكة المعلومات والاتصالات بالجامعة تقديرا لهما على ابتكارهما نظاما الكترونيا جديدا للشبكة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة لشبكة المعلومات والاتصالات رافقه فيها الدكتور ممدوح غراب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق راشد رحمي المدير التنفيذي لمركز التطوير الجامعي والدكتور أسامة شرف المدير التنفيذي للشبكة حيث اجتمع بالعاملين وحثهم على التطوير وبذل الجهد لرفع اسم ومكانة الجامعة وتسهيل الأعمال وميكنتها لإنهاء الأعمال المكتبية والبحثية بدقة وسهولة .

وقد عرضت كل من المهندسة دعاء عبد المنعم على والمهندسة شيماء محمد عصام ابتكارا من تصميمهما وهو نظام إلكتروني لإدارة شبكة المعلومات والاتصالات وهو عبارة عن موقع يتيح للموظفين إمكانية إدارة الملفات الخاصة بالعمل أو بيانات الموظفين من أي مكان .

والنظام الالكتروني الجديد يتضمن الخدمات التي يقدمها إمكانية البحث عن البيانات بشكل دقيق و سريع كما تتضمن إمكانية إدخالها أو تعديلها أو حذفها باستخدام واجهة مستخدم بسيط الهدف منه سرعة الوصول إلى المستندات وتوفير الوقت والجهد على الموظفين، وإمكانية إدخال وحذف وتعديل البيانات والمستندات الخاصة بالإدارة من جميع الملفات في مكان آمن soft copy والاحتفاظ به وعدم السماح بالإطلاع على البيانات أو التعديل فيها إلا للموظفين العاملين بالإدارة وإمكانية متابعة البيانات على بعد من أي مكان .

وعن كيفية الدخول يجب على المستخدم الدخول بالاسم و كلمة السر حتى يمكن له استخدام خدمات الموقع، يمكن للموظف العادي البحث عن ملف أو بيانات الموظفين, بينما لا يستطيع إدخال أو تعديل أو حذف أي ملف أو بيانات إلا إذا كان من أحد مديري الموقع.

أما البحث عن ملف فيسمح لمديري الموقع فقط أن يقوموا بتسجيل حسابات لمستخدمين جدد ، ويمكن البحث عن أي ملف بواسطة اختيار الإدارة الصادر لها أو الوارد منها ثم كتابة رقم الملف أو اليوم أو الشهر أو السنة التي تم إصداره فيها, كما يمكن البحث باستخدام كلمة يحتوي عليها التوصيف الخاص بالملف، عند ظهور نتائج للبحث يمكن بضغطة واحدة فتح الملف مباشرةً داخل المتصفح.

والنظام الجديد يتيح إدخال ملف جديد حبث يمكن إدخال ملف جديد للنظام عن طريق اختيار الملف من الجهاز بواسطة متصفح الملفات الخاص بويندوز ثم اختيار الإدارة التابع لها الملف ثم نوع الملف و رقمه و تاريخه و التوصيف الخاص به .