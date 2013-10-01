محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أكتوبر والأضحى

أعلن اللواء العربى السروى محافظ السويس عن إلغاء الإجازات لاستقبال احتفالات أكتوبر وعيد الأضحى، مع رفع درجة الاستعدادات لمديريات التموين والصحة والصرف الصحى والمياه وجهاز النظافة والكهرباء والمرافق والمرور والطب البيطرى، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طوارئ تحدث مع تحديد ورديات لهذه الجهات.

وأكد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد ظهر اليوم بالديوان العام على جهاز التجميل والنظافة بضرورة عدم إلقاء التراكمات الموجودة فى مناطق الملاحة بالمدفن الصحى، على أن يتم إلقاء هذه التراكمات فى المنطقة الواقعة بين قرية يوسف السباعى والألبان الجديدة.

وشدد المحافظ فى بيان صادر من الديوان العام على هيئة الأبنية التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة والصيانة الدورية للمدارس فى أى وقت من أجل الحفاظ على أرواح أولادنا التلاميذ بالمدارس المختلفة، مؤكداً أنه يحمل هيئة الأبنية التعليمية المسئولية فى حالة حدوث شىء بالمدارس، مطلبا هيئة الأبنية بسرعة إعداد تقرير عن أحوال المدارس بمحافظة السويس.

ولفت اللواء خليل حرب مدير أمن السويس خلال الاجتماع إلى أن استعادة الأمن فى السويس مطلب أساسى للشارع السويسى، وأن تم تحقيق نتائج إيجابية كبيرة بينها القبض على عناصر إرهابية وبؤر إجرامية وخارجين عن القانون من خلال حملات مكثفة فى أوقات متأخرة من الليل، وذلك بالتعاون مع عناصر من الجيش الثالث الميداني، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، كذلك تم تنفيذ عدد من الأحكام الراكدة لمسجلين خطر.

وأضاف مدير الأمن "أننا نواجه تحديات كبيرة فى مجال الأمن ويوجد مجرى ملاحى يؤمن طوال 24 ساعة، ونفق الشهيد حمدى الذى يربط بين السويس وسيناء التى يوجد بها بؤر إرهابية خطرة"، مناشدا أهالى السويس بالتعاون مع الشرطة لاستعادة الأمن والإرشاد عن أى عناصر خطرة أو أسلحة مسروقة، داعيا وكيل إدارة المرور العقيد سامح فؤاد، لحجز أى سيارة مخالفة تعطل الطرق وتوقيع الغرامة المقررة عليها.

وفى سياق متصل قرر المحافظ تشكيل لجنة من حى الجناين ومديرية الإسكان والكهرباء والأملاك والتخطيط العمرانى، لبحث مشاكل تمليك الأراضى وتراخيص المبانى عدادات الكهرباء والمياه لقطاع الجناين، وطالب المحافظ المديريات المعنية والأحياء بالاستعداد والإعداد لاحتفالات السويس بالعيد الـ40 لانتصارات السويس فى 24 أكتوبر 73 والتأكيد على تشكيل اللجنة العليا وإعداد المهرجان والتنسيق مع الأحياء والمديريات المعنية.

كما قرر المحافظ تشكيل مجلس تنفيذى مصغر من رؤساء الأحياء وبعض مديرى الخدمات والأملاك والشئون القانونية والتخطيط العمرانى لاستعراض المشكلات التى تحتاج إلى حلول، كذلك لعرض الخطة الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية.

وشدد المحافظ على السعيد شومان مدير عام التربية والتعليم بالتأكد من صلاحية الألبان والبسكويت الخاص بالوجبة المدرسة وتخصيص مخزن مناسب بكل مدرسة، وذلك للحفاظ على صلاحية الوجبة المدرسية وتسليمها لكل مدرسة يوميا لتوزيعها على الطلبة فى نفس اليوم.

وواصل حسام برعى مدير مركز المعلومات بالمحافظة أن المركز حصل على المرتبة الأولى فى نشرة المعلومات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن المركز يعد برنامج معلومات الخاص بشئون العاملين، كذلك يتم تطبيق نظام الفيديو كونفرانس لربط ديوان عام محافظة السويس بالأحياء الخمسة.

وجاء ذلك خلال اجتماع التنفيذى اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس، بأمانة المهندس مصطفى زهران السكرتير العام للمحافظة، وحضور اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، واللواء صبحى بدير مساعد مدير أمن السويس، والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد، ومديرو المديريات، ورؤساء المصالح الحكومية، وأعضاء المجلس التنفيذى.