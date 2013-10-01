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خبراء الأمم المتحدة يصلون دمشق من جديد لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية

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خبراء الأمم المتحدة يصلون دمشق من جديد لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية خبراء الأمم المتحدة يصلون دمشق من جديد لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية
وصل إلى سوريا، الثلاثاء، خبراء من الأمم المتحدة مكلفين بالبدء في عملية التحقق من الأسلحة الكيماوية وإزالتها.وقال مصور بتليفزيون «رويترز» إن قافلة من نحو 20 عربة تابعة للأمم المتحدة تقل الخبراء ومعدات وأفراد أمن عبرت الحدود من لبنان بعد الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش.ويتوقع أن تستمر حتى منتصف عام 2014 مهمة الأمم المتحدة، التي توصلت إليها واشنطن وموسكو بعد هجوم 21 أغسطس بأسلحة كيماوية خارج دمشق، وهو الهجوم، الذي أدى إلى تهديدات أمريكية بتوجيه ضربات جوية ضد قوات السورية.وقتل أكثر من 115 ألف شخص في الصراع  بسوريا، الذي بدأ في أوائل عام 2011 بمظاهرات سلمية مطالبة بالديمقراطية إلا أنها تحولت بعد ذلك إلى أعمال عنف.

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