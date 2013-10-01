مجلس الإفتاء الفلسطيني يجيز التعارف بين الشباب والفتيات عن طريق الإنترنت بهدف الزواج

أعلن مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني في جلسته اليوم الثلاثاء تحت رقم ’108′، شروط إجازة التعارف بين الشباب والفتيات عن طريق الانترنت بهدف الزواج.

وأكد المجلس في بيان صادر عن هيئة الأفناء الأعلي الفلسطينية أن التعارف والحديث عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي التي تطورت تطوراً هائلاً في هذا العصر وأضحت سمة من أبرز سماته ومعالمه وضرورة لا يستغنى عنها غير أن إباحة استخدامها للتعارف بين الجنسين والحديث بينهما مشروطة بتقيد الطرفين بالمعايير الأخلاقية والضوابط الشرعية التي ينبغي الالتزام بها وعدم الخروج عنها .

ووضع مجلس الأفتاء شروط لإجازة هذه الطريقة من التعارف بأن تكون هناك ضرورة أو حاجة ماسة لذلك وأن يكون الهدف الأساسي من التعارف الزواج بالوسائل الشرعية المباحة وليس لأهداف قد تنحرف به عن مقاصده الشرعية وينبغي أن يكون الحديث بقدر هذه الحاجة وفي حدود هذا الهدف ولا يتجاوزهما لمسائل شخصية أخرى من شأنها إثارة الغرائز وإيقاظ الشهوات.

وكان الشرط الثاني حسب بيان المجلس هو أن يكون التواصل بينهما في حدود الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية المقررة في باب التعارف بين المرشحين للزواج ولا يخرج عنهما .

ويرى المجلس في بيانه أن هذه الإباحة المشروطة بالضوابط المذكورة أعلاه لا تشكل بديلاً للوسائل المشروعة والتقاليد المألوفة للتعارف بين المرشحين للزواج .

أ ش أ