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كلوتي يكشف نصائح جيان للتسجيل في مرمى فريقه

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كلوتي يكشف نصائح جيان للتسجيل في مرمى فريقه كلوتي يكشف نصائح جيان للتسجيل في مرمى فريقه

كشف الغاني إيمانويل كلوتي مهاجم الظفرة الإماراتي عن أنه أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى العين بعد العمل بنصائح مواطنه أسامواه جيان مهاجم منافسه نفسه.

وسجل كلوتي ثلاثة أهداف في فوز الظفرة على العين حامل لقب الدوري 4-3، وسجل جيان هدفين لم يمنعا فريقه من الهزيمة.

وقال كلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "نصيحة أسامواه جيان كانت سبباً في عودتي القوية إلى زيارة الشباك، بعد تراجع أدائي في المباريات الماضية".

وأوضح لاعب تشيلسي الغاني السابق "لم تتح لي فرصة لقاء جيان بعد انضمامي إلى الظفرة، لكني قابلته في صفوف الغاني العام الماضي، وتبادلنا أطراف الحديث قبل لقاء العين والظفرة".

وتابع "وطلب مني مضاعفة جهودي مع فريقي حتى أتمكن من الإعلان عن نفسي كمهاجم جيد، وبعد نهاية المباراة قدم لي التهنئة على أهدافي الثلاثة في مرمى فريقه".

يذكر أن قائمة منتخب غانا لمواجهة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014 في كوماسي تضمنت اسم جيان في غياب كلوتي.

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فيديو اليوم السابع

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