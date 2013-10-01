لاعب الشباب الإماراتي: أتأثر بخسارتي بنتائج كبيرة في البلاي ستيشن

قال داوود علي لاعب الشباب الإماراتي أنه يتأثر نفسيا في التدريبات بسبب خسارته من زملائه في الفريق في ألعاب "البلاي ستيشن".

وقال علي لصحيفة "الإمارات اليوم": "ألعاب البلاي ستشين مهمة بالنسبة للاعبين الصغار والناشئين أيضاً، لأنهم يشاهدون اللاعبين ويتحكمون بهم إلكترونياً ويسعون في الملعب للتشبه بهم في كل أفعالهم رغبة منهم في أن يصبحوا لاعبين نجوماً في المستقبل".

ولكنه استدرك مضيفا "بصراحة، لست من عشاق البلاي ستيشن، لسبب بسيط هو وجود لاعبين في فريقنا محترفين في ممارسة اللعبة، وعندما ألعب معهم أُهزم بنتيجة كبيرة وهو ما يؤثر داخل الملعب أثناء التدريبات نفسياً ولكن أعلم جيداً مدى أهمية هذه اللعبة للاعبين".

وأوضح "فهي لها عامل ذهني وفني مهم جداً لدى اللاعبين، ويمتد تأثيره داخل الملعب في التدريبات والمباريات".

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط.