وعد البحري تغني "ضد التطرف والإرهاب"

كتب : خالد جمال منذ 56 دقيقة

صرّحت المطربة السورية وعد البحري أنها غنّت أوبريت جديدًا يحمل اسم (ضد التطرف والإرهاب)، وقامت بغنائه بهدف الدعوه لنبذ العنف والدمار وللقضاء على الإرهاب والتطرف الذي يهدف إلى قتل الأبرياء في كل مكان.

وأكدت وعد على إعجابها الشديد بكلمات الأوبريت التي وجدتها أنها تلائم بالفعل الواقع الذي تعيشه مصر وكذلك الذي تعيشه سوريا، داعية من الله أن ينجي كلتا البلدين من خطر الإرهاب والتطرف وأن يعود الأمن والأمان والسلام لهما، معتبرة في ذلك أن مصر تعد وطنها الثاني والتي تعيش فيه بالفعل؛ حيث إن إقامتها حاليًا ما بين مصر ودول الخليج.

والجدير بالذكر أن أوبريت "ضد التطرف والإرهاب" من أشعار هاني سارو وألحان إسلام القصبجي، ويشارك وعد الغناء فيه مجموعه من نجوم الغناء في الوطن العربي، وسيتم عرضه على العديد من الفضائيات خلال أيام.