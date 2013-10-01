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جنات تغني "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر

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جنات تغني "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر جنات تغني "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر

كتب : هشام أمين منذ 53 دقيقة

عادت، منذ أيام، المطربة جنات من المغرب إلى ، وذلك للمشاركة في احتفالات 6 أكتوبر التي تقيمها القوات المسلحة يوم الأحد المقبل على مسرح الجلاء، وسيحضرها عدد من قادة الجيش وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح ، ويشارك في الاحتفالية نخبة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب، والحفل سيبدأ بأوبريت جماعي من كلمات جمال بخيت وألحان وليد سعد بعنوان "كلنا بنحب بعض" ثم ستقدم "جنات" وصلة غنائية منفردة بعنوان "مصر أم الدنيا" كتبها نادر عبدالله وألحان وليد سعد، ثم ستشارك من بعده في الأوبريت الجماعي الذي كتبه أيضًا نادر عبدالله ولحنه وليد سعد.

على صعيد آخر، تستعد جنات لتصوير كليب "البادي أظلم" في لبنان مع المخرج وليد نصيف، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان أشرف سالم وكانت ضمن ألبومها الأخير "حب جامد" والذي طرحته مع شركة "روتانا".

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