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هيفاء وهبي تنقص وزنها من أجل "حلاوة روح"

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هيفاء وهبي تنقص وزنها من أجل "حلاوة روح" هيفاء وهبي تنقص وزنها من أجل "حلاوة روح"

كتب : وفاء بكر منذ 7 دقائق

تخضع هيفاء وهبي، حاليا، لريجيم قاس من لإنقاص وزنها من أجل فيلمها الجديد "حلاوة روح"، وهو فيلم هيفاء الجديد الذي يجمع بينها وبين المخرج سامح عبد العزيز والمنتج محمد السبكي.

وانتهى الثلاثة من الجلسات التحضيرية للفيلم، ويبدأ المخرج في تصوير ثلاثة أيام قبل عيد الفطر المبارك ويستأنف التصوير بعد العيد مباشرة.

ويعد الفيلم من أنواع الأفلام الجريئة ويتناول القضايا الحساسة بين الرجل والمرأة، وقصص الخيانة الزوجية وتعدد العلاقات.

وتتواجد "هيفاء" في القاهرة هذه الأيام من أجل جلسات عملها المستمرة مع المخرج سامح عبد العزيز والتي تسبق التصوير.

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